Costa é o político mais perigoso dos últimos 30 anos

António Costa é o político português mais perigoso dos últimos 30 anos. (Não se ofenda, dr. Costa, porque o corolário do que, de facto, pretendo que seja uma acusação séria, acabará, para frustração minha e esclarecimento público, por deixá-lo indisfarçavelmente vaidoso.) Esclareço: digo 30 anos, porque em Dezembro passaram 30 anos desde que Álvaro Cunhal abandonou a liderança do Partido Comunista. E nenhum político, no pós 25 de Abril, pelo poder e pelas intenções que teve, foi tão perigoso quanto Álvaro Cunhal. De igual modo, nenhum político, pelo poder e pelas intenções que tem, é tão perigoso quanto António Costa.

Deploro o que ambos significam. Quem quer um país livre e próspero não tem outra opção. Mas faço uma distinção: enquanto Cunhal acreditava naquilo para lá da sua circunstância pessoal, Costa não acredita em nada para lá da sua circunstância pessoal.

Vem isto, do perigo e da comparação com Cunhal, a propósito do que se passou na 5.ª-feira. Cavaco Silva, à margem de uma rara aparição pública, disse que a situação política portuguesa é muito perigosa. Disse o óbvio. Todavia, não tendo dito mais do que isso, deixou margem para todas as especulações. Na dúvida, não lhe fossem apontadas responsabilidades, quem se apressou a alijá-las foi António Costa: perigoso é a direita democrática condicionar-se pela extrema-direita, disse .

Nesse mesmo dia, o Governo anunciou o que, eufemisticamente, chamou de "Mais habitação": um arremedo de medidas, que ninguém leva a sério no propósito que anunciam, e de onde sobressaem uns delírios de extrema-esquerda, como fixação de rendas e arrendamento compulsivo. Em 1974, com Cunhal, os comunistas gritavam "a terra a quem a trabalha, os fascistas comam palha", enquanto assaltavam propriedades em nome da " comperativa ". Em 2023, com Costa, os geringonceiros gritam "as casas a quem as ocupa, já que só vive neste país quem é chalupa", enquanto erodem um pouco mais o Estado de Direito em nome de um estado de esquerda.

Geringonceiros? Mas a geringonça acabou, diz o leitor mais ingénuo. Sim, geringonceiros. Importa não esquecer que foi o PS de António Costa que derrubou os muros que separavam a esquerda democrática da extrema-esquerda. Aqui, Costa e os seus camaradas não viram perigo. Não viram perigo, por exemplo, na aliança parlamentar com um partido comunista para quem Zelensky " personifica um poder xenófobo, belicista e antidemocrático ". E também não viram perigo na aliança com um partido da extrema-esquerda populista como o Bloco de Esquerda, cuja putativa líder defende a " imposição de um tecto máximo às rendas e a obrigatoriedade de os privados colocarem os imóveis no mercado de arrendamento ". Ei, esperem: neste caso não só não viram perigo, como viram oportunidade. Talvez a Mortágua chegue mesmo a ministra.

Para esta gente, profundamente fóbica para com quem tem uma pequena propriedade, um salário acima da média indigente ou uma ambição acima da letargia nacional, tudo serve para o ataque. E, como os populistas que tão interesseiramente promovem atacando, também estes se arvoram de argumentos de superioridade moral: " Não é legítimo ter as casas vazias ", disse Costa ufano.

É legítimo pagar IMT, é legítimo pagar Imposto de Selo, é legítimo pagar IMI, é legítimo pagar o condomínio, é legítimo ter obrigações de manutenção, é legítimo pagar todas as taxas e taxinhas, do saneamento à RTP, mas não é legítimo ter a casa vazia: para usar quando se quer, para emprestar a quem se quer, para guardar para um filho. Para dispor da propriedade privada como aprouver. Porque propriedade privada é coisa de capitalistas ricos: eis o socialismo em todo o seu esplendor.

Um Estado que deve ser o proprietário com mais património imobiliário devoluto e mal conservado, e um Governo que em sete anos nada fez para resolver um problema que mal diagnosticou, quer agora, com o pretexto da "justiça social" e a reboque da mais vil inveja da turba, erodir direitos básicos de uma sociedade livre. E, de caminho, contribuir para acicatar o ódio e a destruição de qualquer coesão social restante: tal como os populistas para cujos perigos tão beatificamente nos exortam.

Portugal, país viciado em Estado e conformado com a incompetência, é governado por hipócritas que, por exemplo nesta matéria, afirmam ter tido sempre a habitação como prioridade , mas que, com o apoio do PCP e do BE, nada fizeram .

Retrocesso por retrocesso, vale a pena voltar ao século XVIII, para relembrarmos Sir William Pitt, Primeiro-ministro britânico entre 1766 e 1768: “O mais humilde dos homens, no seu casebre, pode resistir a todas as forças da coroa. Pode ser frágil, o telhado pode abanar, o vento pode destruir tudo aquilo, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei de Inglaterra não pode”. E, digo eu, muito menos esta gente. Como gostam de dizer nos seus panfletos, é tempo de lhes dizer na cara: não passarão!

Post scriptum - Cúmulo do cinismo do dr. Costa: enquanto abraçam os devaneios ideológicos do Bloco de Esquerda, destroem o negócio do Alojamento Local, para dificultar a vida à pobre Catarina Martins e ao Ricardo Robles.