A Presidente Lagarde e o BCE

As coisas não estão a correr bem para o BCE. A sua presidente, Christine Lagarde, está a passar por um período mais difícil do que era esperado. Digo isto com pesar, pois achei que foi uma excelente escolha para aquele cargo.

A necessidade de uma política monetária não convencional causou tensões no Conselho do BCE durante a presidência de Mario Draghi e também houve divergências com os governos da zona euro em relação à sua política. Era preciso um novo presidente que conseguisse harmonizar todos os membros do Conselho e que também conseguisse minimizar as tensões com os governos. Quem melhor do que a antiga ministra das finanças de França para o fazer?

É verdade que Lagarde, que emana inteligência e bom senso e que tem tido uma carreira notável, onde se inclui ter sido diretora-geral do FMI, não é especialista em política monetária. Mas, normalmente, isso também não é necessário. Além disso, existem vários peritos em política monetária entre os seis membros da Comissão Executiva do BCE e no Conselho em geral.

No entanto, numa crise, as coisas são diferentes. A pandemia de Covid-19 e a invasão russa da Ucrânia provocaram danos na economia mundial. Tais choques graves são extremamente raros. Não havia decisores políticos, nem na zona euro nem noutro local, que tivessem experiência para lidar com esses choques.

Na sua forma mais simples, a política monetária envolve compensar flutuações na procura de bens e serviços através da alteração das taxas de juro. As flutuações na oferta são muito mais difíceis de abordar por parte dos bancos centrais, uma vez que movimentam a inflação e o crescimento em direções opostas. Mas será que a Covid-19 e a invasão russa da Ucrânia devem ser pensadas como choques do lado da procura ou do lado da oferta?

As duas respostas estão corretas, em diferentes ocasiões. Além disso, impactaram de maneira muito diferente o sector dos bens e o sector dos serviços. Por exemplo, o início da pandemia levou a um colapso na procura por serviços, mas a um aumento na procura por bens. As pessoas não foram de férias para o sul da Europa, em vez disso compraram móveis novos para o jardim.

Em tempos difíceis e incertos, os dados económicos serão inevitavelmente contraditórios e difíceis de decifrar. Os especialistas interpretarão os dados de maneiras divergentes e farão sugestões de políticas divergentes. À medida que a poeira assenta e os dados se tornam mais claros, haverá um maior consenso sobre o que aconteceu e qual deverá ser a política adotada.

Mas isso pode levar muito tempo e um banco central deve reagir imediatamente aos choques. Se isso não acontecer, passa uma imagem de instituição alheada e incapaz. Isso alimenta a incerteza de que sozinho pode empurrar a economia para a recessão.

O presidente do banco central deve então tomar a dianteira. Isso envolve analisar pareceres políticos concorrentes e formar uma visão da natureza das perturbações económicas a que a economia está a responder e o quão persistentes poderão ser. E o presidente do BCE precisa convencer os membros do Conselho dessa análise, estabelecendo um acordo tão amplo quanto possível sobre qual deverá ser a sua política. A política deve também ser explicada ao público e aos investidores, cujas reações podem mitigar ou amplificar o choque inicial.

Foi aqui que o Presidente Draghi se destacou. A sua declaração de que o BCE faria “o que fosse preciso” para acabar com a crise da dívida soberana na zona euro foi vista como extremamente importante pelos intervenientes do mercado e mitigou imediatamente a crise reduzindo as taxas de rendibilidade das obrigações.

A Presidente Lagarde tem sido menos segura. A sua afirmação, em março de 2020, de que “não competia ao BCE reduzir os spreads” entre as taxas de rendibilidade das obrigações na periferia e o núcleo da zona euro abalou desnecessariamente os mercados.

E em dezembro de 2022, enfatizou que o BCE seria orientado pelos dados – ou seja, continuaria a depender dos dados e a seguir uma abordagem reunião a reunião – mas sinalizou ao mesmo tempo que o Conselho provavelmente aumentaria as taxas de juro em 0,5% na primavera uma ou, possivelmente, várias vezes. Os comentadores rapidamente notaram que essas declarações eram contraditórias entre si.

Podemos achar que tais erros não têm importância. No entanto, fazem com que os investidores prestem menos atenção às declarações da Presidente no futuro o que prejudica a sua credibilidade, levando a mudanças desnecessárias nas taxas de rendibilidade das obrigações e nos seus preços. Isso torna mais arriscado manter as obrigações, aumentando as suas taxas de rendibilidade, complicando a gestão da política fiscal pelos governos na periferia da zona euro. Christine Lagarde deve falar menos e exercer mais disciplina ao falar com a imprensa.