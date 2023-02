Ups, o BCE encolheu a nossa casa

É impossível encontrar um português com crédito à habitação ou que queira comprar casa que não tenha dado pela subida dos juros. A taxa Euribor a seis meses, referência mais frequente nos empréstimos, saltou de -0,539% para mais de 3% num ano. O impacto nas prestações é brutal para quem já tem casa. E complica bastante a vida a quem por ela procura. Num país onde as alternativas à compra são muito escassas. Ao ponto de muitas pessoas mais não terem do que um quarto, como retratava a reportagem publicada na última edição do Expresso. Mas talvez nem todos se tenham dado conta de como a subida dos juros pelo Banco Central Europeu (BCE) para travar a inflação encolheu as casas que as famílias podem comprar. A par, claro, de uma subida de preços que em 2022 atingiu quase 20% na média nacional.

