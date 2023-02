Um conjunto de maçãs padres

Uma das perguntas que os crentes fazem mais frequentemente a ateus pode ser formulada deste modo: se Deus não existe, como obteve o ser humano o sentido da moralidade? Ou seja, parece-lhes improvável, ou até impossível, que sem auxílio divino os homens fossem capazes de distinguir o certo do errado. O relato bíblico parece desmentir essa ideia. Quando, no livro do Êxodo, Moisés desce do Monte Sinai e comunica ao seu povo os dez mandamentos que Deus lhe confiou, o anúncio não gera grandes sobressaltos. Se aqueles preceitos morais tivessem surpreendido a plateia, estou certo de que a Bíblia registaria diálogos deste tipo:

— E esta, Zacarias? Parece que não se deve matar. Não estava à espera.