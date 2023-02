Transformar a crise em oportunidade, não é esse o refrão?

Há mais de 300 anos, Bernard Mandeville, um médico holandês que vivia em Londres, ganhou fama pela publicação de uma sátira antiutópica, “A Fábula das Abelhas”, “uma espécie de conto”. Nele contou uma experiência feita por Júpiter, que teria forçado as abelhas a serem virtuosas, o que provocou o desastre. O vício da ganância será benéfico, concluiu, é o que cimenta a vida social, apelando assim à avidez e ao egoísmo como fundamentos do bem-estar coletivo, escrevendo que viver “sem grandes vícios é uma vã utopia instalada no cérebro”. Ainda hoje os liberais adoram a chalaça e fazem dela o mote das suas vidas, atrevendo-se mesmo a uma lição social: se todos formos gananciosos, mais próspero será o país. Para Mandeville, só o vício poderia ser o pilar da sociedade, dando o exemplo dos hospitais, “o orgulho e a vaidade construíram mais hospitais do que todas as virtudes juntas”.

