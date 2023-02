Podemos passar sem o futuro

O pássaro caiu, despenhou-se, no chão da praça. À minha frente. Um pardal com a cabeça em aflição, a estrebuchar. Uma situação para a qual ninguém sabe o que fazer. Quer dizer, ninguém que não seja um veterinário ou um especialista de animais e com luvas calçadas. Dizem que não devemos tocar num animal doente sem luvas, mas ficar ali a assistir à agonia era uma agonia por si. Levantei-me, espreitei, não estava morto, parecia respirar mal, afastei-me. Não podia enfiá-lo numa caixa e levá-lo a um veterinário. Era um pardal das ruas e dos ares da cidade, a cidade era estrangeira, eu estava de passagem.

