Os onze do Bragança

Os Vencidos da Vida foram um “grupo jantante”, isso sabemos, mas tudo o mais é incerto. Não há consenso sobre quando começou (1887 ou 89?) ou quando acabou (1891 ou 94?) a tertúlia. Eram 11 à mesa, mas não coincidiam todos no mesmo jantar, porque alguns viviam fora do país, e porque houve zangas pessoais e políticas. Jantavam juntos com regularidade, mas a regularidade variava. Encontravam-se no afamado Bragança, mas antes tinha sido no Tavares, e ocasionalmente em casa de algum dos convivas. Teriam formulado um ideário comum, mas não tinham verdadeiramente ideias comuns a todos, progressistas, socialistas ou republicanos uns, outros aristocratas alinhados com o constitucionalismo monárquico. Certo é que usaram uma designação que fica no ouvido e deixaram uma fama e uma iconografia, quer dizer, uma mitologia. Mas uma mitologia de quê? Jorge Borges de Macedo, atribuindo a orientação do grupo a Eça de Queirós, um exilado gregário que acreditava nas responsabilidades colectivas do escritor, lembra que este sempre tentou, através de “crónicas (…), campanhas, jornais, grupos, revistas, jantares, cartas”, promover ideias de “convivência, apoio, advertência e memória”, sem as quais não existe crítica nem acção.

