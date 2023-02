O grande autocrata do universo

Joseph de Maistre (1753-1821), o maior reacionário do seu tempo e, provavelmente, de todos os tempos, assistiu atónito à sucessão de cataclismos e violências que se abateram sobre a Europa durante e após a Revolução Francesa. Horrorizado com o espetáculo oferecido pela Humanidade, concluiu que o sofrimento humano era merecido e inevitável, tocava culpados e inocentes, numa espécie de conta-corrente coletiva e eterna com Deus. Os homens sofrem uns pelos outros, e são arremessados uns contra os outros, de acordo com um plano providencial ininteligível. Contemplando a fúria sanguinária, aparentemente insaciável, dos seus semelhantes, em nome de abstrações (como a razão, a nação ou os direitos do Homem) objeto de idolatria, Maistre viu no mundo dos homens a réplica deprimente da natureza, o reino da “eterna carnificina”, onde a cada instante um ser devora outro, antes de ser, por sua vez, devorado. As elites do ancien régime viveram hipnotizadas por Rousseau, e abraçaram inicialmente as ideias novas. Maistre ria-se da sua pusilanimidade suicidária. Iluminista e maçom até à grande revolução, abandonou todos os vestígios de otimismo racionalista. Previu o advento do nazismo e do comunismo, depravações terminais, cada uma de sua maneira, filhas do endeusamento da razão humana. Viu, antes de todos, o cume de barbárie a que chamaríamos totalitarismo. Para deter a roda dentada da história, que mói os homens, incansável (Maistre considera a ideia de Humanidade outra abstração), só existe um remédio: a submissão total a Deus, e aos seus lugares-tenentes na terra. A autoridade antiga e misteriosa, o único princípio de ordem, possível e superior, ancorado na metafísica, onde o monarca é, ele próprio, servo do legislador supremo: Deus.

