Imigrante modelo precisa-se — Portugal

Quando o líder do principal partido da oposição, Luís Montenegro, faz um apelo para voltarmos a percorrer o mundo, agora à procura do imigrante modelo, é irresistível ir ver quem é esse estrangeiro perfeito que nos vai valorizar o país. Parece que tem de vir para cá trabalhar e não passar tempo — o que é a própria definição da migração económica. Já quando refere estar na hora de consultar o catálogo dos imigrantes disponíveis para identificar os que conseguem interagir connosco sem perturbar a nossa identidade, a conversa tem ecos do programa do Chega em matéria de imigração. Traduzindo: venham daí estrangeiros, mas nada de gente muito diferente.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.