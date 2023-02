Faz sentido aumentar o peso dos exames para acesso ao ensino superior?

SIM O sistema de acesso ao ensino superior público é maioritariamente um sistema nacional. Isso permite maior liberdade aos alunos, que podem escolher amplamente da oferta de cursos e instituições de ensino superior (IES). Por outro lado, existe o chamado sistema de numerus clausus, em que há um número limitado de vagas por curso, para preservar patamares de qualidade, valorizar áreas prioritárias e promover maior coesão territorial. Estas características criam uma concorrência direta entre milhares de alunos, exacerbada pela concentração das escolhas num número pequeno de cursos. Em 2021, metade dos alunos escolheu um curso com nota mínima de 17 valores (9% do total de cursos) e três em quatro alunos escolheram um curso com nota mínima de 16 valores (20% do total de cursos). Ou seja, a grande maioria dos alunos aspira frequentar um curso com notas mínimas de entrada muito elevadas. Esta competição criou uma pressão muito grande sobre as classificações, principalmente as internas (atribuídas pelo ensino secundário).

A distribuição das classificações internas evidencia discrepâncias grandes, com escolas e distritos com uma concentração de classificações muito elevadas (18-20 valores), muito acima da média nacional. Isto é preocupante, pois as mesmas escolas ou distritos não têm o mesmo padrão nos vários tipos de disciplinas, nomeadamente quando as classificações podem (ou não) ser comparadas com classificações de exames, ou quando comparamos o desempenho dos mesmos alunos em exames nacionais. Reforçar o peso dos exames aumenta a comparabilidade entre alunos e a justiça relativa do sistema. Na maioria dos países europeus os exames têm um peso muito significativo no acesso ao ensino superior. Esse peso pode ser 50% (Espanha e Países Baixos), 60% (França e Itália) ou mesmo 100% da nota de candidatura ao ensino superior (Reino Unido e Irlanda). Ou seja, o peso dos exames em Portugal será bastante moderado face a outros países. O número de exames é também muito relevante.