As taxas de juro subiram ou desceram?

Há duas semanas, o BCE decidiu subir a taxa de juro que paga aos bancos nos seus depósitos no banco central em 0,5%. No dia anterior à decisão, a taxa de juro a que o Estado português pedia emprestado por dez anos era 3,2%. No dia seguinte era 2,9%. Na última quarta-feira, a taxa de juro estava de volta a rondar os 3,2%. Por sua vez, a taxa Euribor a seis meses, à qual estão indexados alguns empréstimos a habitação, era 3,0% antes da reunião do BCE, e 3,1% na quarta-feira, ou seja quase o mesmo. Afinal, o BCE subiu as taxas de juro, desceu-as, ou manteve-as na mesma?

