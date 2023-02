Alternâncias e alternativas

A líder do Bloco de Esquerda vai abandonar a direção do partido e, aparentemente, faz bem. É, como se tem dito, o rosto da ‘geringonça’, engenhoca do passado, experiência em que ninguém à esquerda do PS cai tão depressa. Claro que estar no poder, ou influenciá-lo, ter lugares para distribuir pela estrutura do partido, é bom. É como quando se chega à idade adulta — uma sensação de poder sobre nós próprios e o nosso destino… O pior é quando se descobre que esse poder obriga a escolhas, responsabilidades e envolve apreciações sobre nós, em tudo diferente de quando éramos crianças; deixamos de ser os traquinas engraçados para passarmos a irresponsáveis descuidados.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.