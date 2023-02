Lamento, mas a obsessão católica com a demonização do sexo só podia acabar neste escândalo; os fariseus da Igreja deitaram-se na cama que fizeram. E esta cama hipócrita e puritana é ainda mais inaceitável quando relemos o Evangelho: Jesus não quer saber da sexualidade e, acima de tudo, não pede o celibato, uma óbvia vio­lência física e psíquica que é contrária à natureza, que é contrária à Bíblia. Só que o clericalismo, uma construção de homens, não quis seguir a natureza ou Jesus, quis seguir a soberba de Santo Agostinho, um mero mortal que, como diz Stephen Greenblatt, inventou sozinho a ideia do sexo como pecado.

