A cruz ainda não está pesada

Os números seriam, por si só, impressionantes. Quase 5 mil vítimas, com uma média de idades de 11 anos, só como resultado do primeiro puxão do fio do novelo de 512 “vozes que se elevaram de uma longa noite de silêncio, medo e culpa”, como disse Pedro Strecht. Os abusadores foram sobretudo padres, 100 ainda no ativo. Mas a leitura de testemunhos na apresentação do relatório da comissão independente foi indispensável. Para que se perceba do que se fala quando se fala de abusos, traumas, vítimas. Para dar alento a outros para falarem, não se imaginando esquecidos numa estatística. E para que os bispos, sentados na primeira fila, ouvissem perante todos os relatos brutais. Uma espécie de penitência por décadas de encobrimento. Não são memórias longínquas do passado. Está a acontecer. Sabemos agora porque, também para os fiéis, a sociedade se laicizou. Depois das primeiras denúncias virão muitas outras, como sempre acontece nestes casos. Só aí se poderá falar de um sismo.

