Os parentes pobres dos tribunais: os funcionários judiciais

Os funcionários judiciais são os parentes pobres dos tribunais: ganham miseravelmente, trabalham muito e ninguém os reconhece, sendo menosprezados pelo Governo socialista que há anos lhes promete um novo estatuto, mas ainda não foi capaz de dar cumprimento a esta promessa.

Basta recordar que, em 2017, a então ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, disse que a “expectativa do Governo” era a de que o novo estatuto dos funcionários de Justiça pudesse entrar em vigor em janeiro de 2018.

Estamos em 2023 e ainda não há nenhum novo estatuto para estes profissionais, não obstante as constantes queixas dos oficiais de justiça que aspiram por um estatuto que dignifique e valorize a sua carreira.

Há muito que a revisão estatutária deveria estar concluída, mas o Governo fez tábua rasa, por duas vezes, da calendarização fixada pela Assembleia da República nas Leis dos Orçamentos do Estado de 2020 e de 2021, numa atitude de profundo desrespeito por este órgão de soberania e, sobretudo, pelos funcionários judiciais que há tanto tempo anseiam pela conclusão deste processo.

O que os funcionários judiciais reclamam, no essencial, é justo: proceder à integração, sem perda salarial, do subsídio de recuperação processual no respetivo vencimento; e pretendem consagrar um mecanismo de compensação pelo dever de disponibilidade permanente, designadamente a atribuição de um regime de aposentação diferenciado.

Acresce o problema da enorme falta de funcionários judiciais, fruto do desinvestimento do Governo que tem sido muito parco em abrir concursos de admissão a esta carreira especial.

É sobejamente reconhecida por todos a necessidade de reforço do quadro dos funcionários de justiça, que se encontra deficitária. Aliás, muitos dos constrangimentos e das dificuldades que existem nos tribunais advêm, precisamente, de não haver um número suficiente destes funcionários (já foram 9 mil e agora são pouco mais de 7 mil).

Face ao quadro legal, há um défice de mais de mil funcionários judiciais, sendo que quase 90% dos oficiais de justiça têm aproximadamente mais de 50 anos, ou seja, esta classe encontra-se bastante envelhecida.

Foi recentemente aberto concurso externo de ingresso para o recrutamento de 200 novos oficiais de justiça. A verdade é que estas 200 novas vagas constituem uma insignificância perante as necessidades dos tribunais.

A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, reconheceu isso mesmo no discurso de abertura deste ano judicial, referindo “é para fazer face às carências imediatas em matéria de recursos humanos”, ou seja, a própria ministra reconhece que estes 200 novos oficiais de justiça não são o número adequado para assegurar o normal funcionamento dos tribunais, mas apenas o número possível para uma resposta imediata às carências verificadas.

Oxalá o Governo inverta o rumo das suas políticas em relação a estes profissionais, valorizando-os como é de reconhecida justiça.