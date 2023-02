O pénis violador da Sra. Bryson

Ontem, uma das mais populares independeditistas escocesas, que perante o desastre económico do Brexit tinha tudo a seu favor, demitiu-se da liderança do Governo. Num discurso decalcado da despedida da primeira-ministra da Nova Zelândia, justificou-se com desgaste pessoal, a “brutalidade” da exposição a que está sujeita e o risco do mandato se estar a tornar demasiado longo. Mas Nicola Sturgeon tem somado algumas derrotas políticas. E o episódio que se segue terá dado um empurrão final.

