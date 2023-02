Como é que o abandono de cães tem mais atenção do que o abandono de idosos?

Este é um padrão mediático e social que revela uma profunda amoralidade anti-humanista no coração da sociedade do ambientalismo que procura salvar o planeta ao mesmo tempo que despreza a vizinha do terceiro esquerdo: as notícias sobre abandono de animais geram interesse, polémicas, partilhas, gostos e não gostos, abrem telejornais, geram um permanente falatório. Já as notícias sobre o abandono de seres humanos não geram nada, aparecem e desaparecem logo, ninguém pega no assunto. Se isto não vos incomoda, façam o favor de apalpar o vosso pulso para ver se encontram uma palpitação.

