Abusos na Igreja: a dignidade da CEP e a ignominia dos factos

O relatório apresentado esta semana sobre abusos sexuais na Igreja Católica revelou a dimensão da ignomínia. Apesar do estudo partir da segunda metade do século XX, durante muitas outras décadas, séculos, pessoas perversas usaram as suas funções e o ascendente que estas conferem para, cobardemente, violentarem indefesos. Fizeram-no com particular maldade, hipocrisia e, na maioria das vezes, com a certeza do encobrimento dos factos. Há poucas situações de maior ignomínia. A perversão não é exclusiva de uma organização, grupo social ou da orientação sexual, mas é particularmente gravosa quando praticada por membros de uma instituição que propõe um caminho de aperfeiçoamento moral que conduza à santidade.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler