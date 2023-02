19. Palavra da semana: abuso

Diz o padre ao bispo: “esta semana vou fazer uma festa com os jovens da paróquia.” Responde o bispo: “Outra? Mau, já andas a abusar.” Já sei, já sei, o assunto não é para brincadeiras e as revelações da comissão que investigou os abusos sexuais na Igreja ainda estão quentes. “Too soon”, como dizem os bárbaros. Mas será mesmo demasiado cedo? É que algumas das situações de abuso agora reveladas remontam à década de 50 do século passado. Foi há tanto tempo que as missas ainda eram em latim. As piadas sobre padres, essas, são ainda mais antigas, o que significa que tudo isto é chocante sem que, lá no fundo, seja verdadeiramente surpreendente.

