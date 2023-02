O que é mais difícil, pensar Auschwitz ou pensar um terramoto?

Nós, portugueses, temos uma relação péssima com o passado, temos quase 900 anos de História, mas a população e a própria elite e arte portuguesas são ahistóricas, flutuam acima da História, sobretudo acima dos momentos traumáticos como o terramoto de 1755. Poucos portugueses sabem que esse terramoto foi uma data absolutamente marcante na história europeia. Como diz a filósofa Susan Neiman, “Lisboa” esteve para as consciências do século XVIII como “Auschwitz” está para as nossas consciências. Kant não seria Kant sem as reflexões sobre o desastre que destruiu Lisboa e que afundou Portugal numa decadência da qual, na verdade, nunca mais saiu.

