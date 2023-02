Catarina não tem culpa

Tenho de confessar que, quando Catarina Martins foi escolhida para uma liderança bicéfala com João Semedo não achei que tivesse experiência política para o cargo. Militaria no partido há pouco mais de dois anos e o seu currículo partidário resumia-se a quatro anos como deputada. Vi o seu nome como um mero expediente para bloquear o caminho a outras possíveis lideranças femininas, como Ana Drago, sabendo-se que tudo se encaminhava para ter uma mulher à frente do partido e que Semedo era, até por vontade própria, uma solução de transição. O tempo encarregou-se de me desmentir. Até terá desmentido, quem sabe, alguns dos que a quiseram naquele lugar.

