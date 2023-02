Precisamos de falar

Como é que a Europa financia a sua reindustrialização? Como é que o faz perante a subsidiação das empresas nos Estados Unidos? Fá-lo com o dinheiro que cada país tenha, ou com o dinheiro que a Europa toda consiga juntar e distribuir? E se os Estados membros quiserem poder meter dinheiro no esforço industrial, como é que isso se enquadra na revisão das regras orçamentais da zona Euro, que pedem um regresso a dívidas públicas e défices controlados? Não vai ser fácil.

Depois da pandemia e da guerra na Ucrânia, que ainda não acabaram ou não acabaram de produzir efeitos, a União Europeia tem um novo desafio. E um novo risco interno.

O ex-primeiro ministro e ex-presidente da República Cavaco Silva escreveu sobre metade do problema, aqui no Expresso (edição de 3 de Fevereiro). A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) enviou uma carta ao primeiro-ministro, na véspera do último Conselho Europeu, quando se ia discutir o “Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age” (Plano para a Reindustrialização da Europa do Pacto Ecológico para uma era de emissões zero (se é que isto escrito assim é compreensível)). São contributos importantes, mas a discussão está longe de estar feita.

Os últimos anos mudaram muita coisa. A pandemia aprofundou a preocupação com a dependência europeia da produção industrial de países terceiros nem sempre fiáveis ou próximos, em geral, e com as consequências na política interna da decrescente produção industrial europeia, que deixou gente descontente com o mundo globalizado, e gente empenhada em radicalmente tirar partido desse descontentamento.

A guerra reforçou essa preocupação. E às máscaras, medicamentos e equipamento médico rapidamente se juntaram as armas e munições à lista do que se acha fundamental produzir por aqui. E o inventário não vai parar de crescer, obviamente.

Em cima disto, a decisão americana de apoiar empresas e indústrias que produzam localmente veio baralhar as contas dos europeus. A Comissão Europeia acreditava que se a Europa desse o tiro de partida para a criação da economia de baixo carbono, legislando para obrigar à transição verde, as empresas europeias seriam naturalmente líderes na nova economia. As empresas europeias, porém, veem enormes vantagens em mudar-se para os Estados Unidos, onde os subsídios subitamente são enormes, e poucas em manterem-se por cá, apesar do nosso mercado ser maior. Queixam-se das regras, da burocracia, da falta de investidores e da Europa ser como é, em geral.

No meio desta guerra transatlântica, há três visões radicalmente distintas na União Europeia. Alguns países consideram que uma corrida aos subsídios é fatal para os europeus e que a solução há de passar por tornar o nosso ambiente industrial mais competitivo e o nosso mercado mais forte. E empenham-se em reduzir a sua dívida pública. Na Finlândia, onde a dívida pública é praticamente metade da nossa, é isso que se discute a caminho das eleições.

Outros acreditam que é necessário fazer como os americanos e subsidiar o que se produza na Europa, para não perder a corrida para os americanos. Sendo que entre os que defendem essa corrida, uns têm dinheiro para o fazer, outros precisariam do dinheiro europeu. E aqui começam duas discussões. Suspendem-se, ou transformam-se mesmo, as regras da concorrência e abre-se a torneira da corrida aos subsídios definitivamente, acabando com a ideia de mercado interno? E, se sim, os países vão ter à mesma de parar de se endividar e voltar ao controlo dos orçamentos, dos défices e da dívida, para vivermos na Zona Euro, ou continuamos com as regras suspensas e a gastar o que temos e o que não sabemos se teremos como pagar?

Reindustrialização, regras de concorrência entre empresas europeias e regras orçamentais são, muito provavelmente, as três discussões mais importantes que a Europa vai ter nos próximos tempos. (Sobre o apoio à Ucrânia espera-se que não haja discussões nem divisões.) E que nos convinha discutir com um pouco mais de seriedade do que é habitual discutir-se política por cá. Porque é do nosso interesse, e para não lamentarmos, daqui a uns anos, que nos endividámos, subsidiámos como pudemos algumas empresas e acabámos cheios de dívidas e sem grandes indústrias. E com alguns vizinhos europeus indisponíveis para nos resgatar de novo.