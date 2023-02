As Causas. Temas de hoje e de sempre?

Há semanas em que rebentam assuntos, todos eles a merecer detalhada análise.

Conseguem entrar os temas da imigração, com as suas hipocrisias e exploração política, do Relatório da Comissão Strecht e da luta dos professores contra o Governo puderam entrar.

Temas de hoje e desejo que não de sempre.

Mas de fora ficaram a situação da guerra na Ucrânia e a nova fase que se avizinha, a resposta da União Europeia ao protecionismo e às ajudas de Estado nos EUA, as eleições municipais italianas, o desfecho do caso dos palcos da JMJ. Esses, não couberam.

Ficam para as próximas semanas, sem problemas. Aqui procuro tratar do importante e não apenas do atual.

A IMIGRAÇÃO NA CONSCIÊNCIA SOCIAL

O tema da imigração está sempre latente, e pronto a surgir na Europa. Desta vez foi a conjugação de mais uma tragédia em habitação sobrelotada e sem condições humanas em Lisboa e a agressão a um imigrante no Algarve.

Seria possível dizer que este tipo de tragédias e de agressões acontecem também a nacionais e por isso não haveria razão para o realçar.

Mas não. Por isso – honra lhe seja – o Presidente da República, por humanismo e sentido de oportunidade, deu corda aos sapatos e fez 600 quilómetros para pedir desculpa à vítima.

É realmente preciso agir sobre a consciência social pois há condições para que este tipo de problema se multiplique e é essencial enfrentá-lo.

Mas, de preferência, que seja enfrentado sem estereótipos, hipocrisia e instrumentalização política ou sem soluções miríficas propostas por quem apenas quer ficar bem na fotografia e retirar dividendos, no fundo à custa do sofrimento alheio.

O ÓBVIO ULULANTE NA EMIGRAÇÃO

Várias coisas são óbvias, mas convém que se recordem para que se instalem na memória coletiva:

O Mundo precisa de imigrantes, pela energia, renovação, produtividade que trazem às sociedades, mas também para proteger os maiores “danados da terra”; Portugal precisa também por causa da nossa demografia que, sem eles e os filhos que têm, seria tendencialmente catastrófica; A Economia precisa ainda porque se ocupam as tarefas que gradualmente os que aqui nasceram não aceitam: agricultura, estafetas para entregas, restauração com preços baixos, agora; apoio a idosos, construção civil, indústrias fabris, no futuro; E, país de emigrantes, devemos retribuir agora o que ao longo de muitas décadas recebemos em outros países, as oportunidades para os que assim tiveram melhores oportunidades.

Isto é de tal modo óbvio que, do CHEGA ao BE, ninguém realmente é contra a imigração. As divergências, que são reais e por vezes radicais, nascem da forma como propõem organizar esta óbvia necessidade.

OS RADICALISMOS NA IMIGRAÇÃO

Simplificando o que é bem mais complicado e complexo, diria que há duas tendências que levam ao extremo o irrealismo e com o radicalismo que transportam são parte do problema e não da solução.

Em julho de 22, André Ventura anunciou um projeto de lei de “integração de imigrantes” que em resumo simplista (pois ele própria reconhecia que a lei será “complexa juridicamente”) seria, e cito-o, “quem venha apresente o seu contrato ou promessa de trabalho e responda a um quadro de necessidades identificado previamente em termos de mão-de-obra”.

A posição oposta é favorável a admitir a imigração sem limite, mas exige que haja garantia de salários equivalentes aos que portugueses exigiriam e habitação que o Estado, usando o PRR, deverá assegurar.

O mal, como sempre, está nos detalhes. Se fosse viável fundir as exigências de ambos os extremos e assim ter imigrantes com qualidade de vida e emprego garantido à partida, tudo seria muito melhor.

Mas isso não existe, nem sequer em países mais ricos e organizados do que nós, para onde imigrantes não diferenciados querem vir aos milhares e milhares.

Mas, pior, isso é demonstração de que assim se está apenas a fazer política à custa dos imigrantes e a construir teses que permitirão criticar tudo o que seja feito, por ser demais ou por ser de menos.

IMIGRAÇÃO: A RESPONSABILIDADE DOS MODERADOS

O problema é que hoje em dia os radicais têm estratégias, mas os moderados hesitam sem saber o que fazer.

E há pior. Os moderados metem a cabeça debaixo da terra, os pedidos de residência estão atrasados anos para ser decididos pelo Estado e tolera-se sem controle a imigração ilegal de que a economia necessita.

Que fazer? Penso que, para as forças moderadas, é possível defender e concretizar:

Uma política de atração de imigrantes para áreas em que são essenciais, com cartas de chamada e legalização simplificada e acelerada; A admissão de imigrantes sem carta de chamada, mas com um processo de legalização menos prioritário; O aumento das coimas e sanções penais para os engajadores de imigrantes e para as empresas e indivíduos que tendo admitido imigrantes não chamados, não desencadeiem de imediato a sua legalização, passando-os assim para o grupo prioritário; Uma política de habitações para residência de imigrantes em que participem as empresas, com benefícios fiscais para o efeito; O reforço da fiscalização obrigatória do sistema, incluindo das condições de habitabilidade sem o que a manutenção no território pode ser recusada.

Se eu mandasse, dava este caderno de encargos ao Ministro da Administração Interna, com plenos poderes, pois acho que ele dava conta do recado.

Isto seria a perfeição? Não, mas seria muito melhor do que aquilo que a inércia está a gerar.

IGREJA: A NECESSIDADE DA CORAGEM

O Relatório Final da “Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica” foi ontem divulgado e revela horrores de pedofilia numa instituição que – com todos os defeitos do que nela é obra humana – tem uma história admirável e não merecia que isso tivesse sido tolerado e ocultado.

Os factos parecem-me, após uma rápida leitura, indiscutíveis.

A falta de coragem da Igreja Católica durante décadas em enfrentar a pedofilia no seu seio é um fardo que a afeta, e que agora exigiu uma espécie de confissão assumida e catártica.

A Igreja Católica sobreviveu ao Papa Bórgia e a tantos outros crimes, erros e pecados, porque – dirão os que acreditam, por inspiração divina – renasceu dessas cinzas e fez as reformas que se tornaram necessárias e até inevitáveis.

A pedofilia desde sempre existiu e infelizmente existirá e tenderá a instalar-se em ambientes que a permitem ou facilitam. É o caso de instituições de acolhimento, ensino e desporto para crianças, e entre elas também as religiosas.

A ajuda às vítimas, o sincero arrependimento, a transparência, a mudança de mentalidades, os protocolos para denúncia de crimes de abuso sexual tudo isso vai ajudar a que o processo catártico possa ser superador e nos traga uma melhor Igreja no futuro.

Mas não nos iludamos: a recusa da admissão da legítima pulsão sexual nos membros do clero, a recusa do matrimónio de eclesiásticos, a enorme recusa das vocações dos que não possam ou não queiram abdicar disso, todas essas recusas devem chegar ao fim.

Essa é uma reforma que a Igreja Católica devia ter a coragem de fazer, como também finalmente teve a coragem de enfrentar a pedofilia.

E SE OLHÁSSEMOS PARA A FINLÂNDIA?

É um facto objetivo: os professores fizeram no fim de semana a sua maior manifestação de sempre. Contra o Governo, é certo; mas tudo está personificado no Ministro da Educação.

O Governo vai ter de fazer cedências, o que demonstra a sua incompetência a ler os sinais de fumo e passa a mensagem da sua fragilidade.

Realmente não aguenta agora em maioria o que, no tempo da gerigonça e para manter a recusa, justificou a ameaça do pedido de demissão do Primeiro-Ministro, que abriria uma crise política.

As cedências em política, quando feitas por gente competente, são mascaradas por ou causam mudanças de política.

Seria essa a boa solução: um novo Ministro da Educação e uma nova política, centrada em:

aumento das remunerações; aumento do rigor das avaliações e sua relação com o sucesso dos alunos; aceleração nas carreiras dos melhores classificados; redução da burocracia e reforço da autoridade dos professores na sala de aula.

Querem inspiração? Vejam a Finlândia. É que:

O salário médio bruto na Finlândia em 2021 foi € 43 190/ano e em Portugal de €19 300 (ou seja, o nosso era apenas 44% do finlandês); No entanto os professores na Finlândia ganham em média € 49100/ano e em Portugal € 51500, ou seja, quase o mesmo; Por isso o salário médio dos professores em Portugal em 2021 foi de 260% superior à média do país, mas na Finlândia foi apenas 10% superior; Professores em início de carreira ganham menos que salário médio na Finlândia e um pouco mais em Portugal; Um professor de 1º escalão ganha 45% do que se ganha no último escalão e a Finlândia apenas 34%. Apesar de tudo isso, que parece revelar que deveria ser na Finlândia a revolta, 60% dos professores finlandeses consideram que são valorizados pela sociedade, ao passo que em Portugal eram em 2018 apenas 10% a achar isso.

A causa dos problemas muitas vezes, como nos terramotos, não está onde se revela.

Que tal olhar-se para a carga fiscal, em especial o IRS? Ou olhar para nós, os pais e avôs dos alunos e para a forma como vezes de mais os ajudamos a não respeitar os professores?

O ELOGIO

A Pedro Strecht e à Comissão que dirige e foi criada pela Igreja Católica.

Pela qualidade do trabalho feito, mas sobretudo pela coragem com que enfrentou o tema que para todos eles, mas mais no caso dos católicos que dela fazem parte, deve ter sido causa de muito sofrimento.

LER É O MELHOR REMÉDIO

Dois livros, de excelentes escritores, que têm outra coisa em comum: são obras que feitas de pequenas coisas, cada uma delas nos informando, formando e fazendo pensar. E muito agradáveis de ler.

De Marcello Duarte Mathias, “O Português visto por (alguns) Portugueses” (Bertrand), que recolhe centenas de citações com uma Introdução do Autor, em que faz uma reflexão própria sobre o tema.

De António Mega Ferreira, “Roteiro Afetivo das Palavras Perdidas” (Tinta da China), também uma recolha, aqui de palavras cujo significado se foi perdendo e muitas vezes desapareceram do nosso convívio.

Duas obras de vida, que revelam homens de Cultura e que nos enriquecem.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Há fortes queixas de Conservadores de registos contra o Ministério da Justiça, que se mantêm há mais de 20 anos.

Eles são na sua enorme maioria licenciados em direito e são sujeitos a exigente procedimento de ingresso na carreira.

No entanto, segundo parece, muitos podem estar a auferir vencimento bastante inferior a seus subordinados, alguns com baixa escolaridade e menores conhecimentos técnicos e responsabilidade, sobre os quais exercem poder hierárquico e disciplinar.

A causa parece ser a participação em emolumentos que oficiais de registo recebem em certas conservatórias o que pode aumentar o vencimento até 500%. A informação que me foi disponibilizada parece credível.

A pergunta é sobretudo dirigida aos media: vai uma investigaçãozinha? E, já agora, aos partidos da oposição: não seria de chamar a Ministra da Justiça para explicar na Assembleia da República o que se passa?

A LOUCURA MANSA

O Bloco de Esquerda começou em 1999 com 2,46% do voto e 2 deputados e 24 anos depois está com 4,4% e 5 deputados.

A saída de Catarina Martins era inevitável há um ano, mas tudo indica que com Mariana Mortágua (que acho ser menos “gostável” pelo eleitorado) o BE vai continuar a apostar no radicalismo, no populismo, na demagogia das propostas, tendo desbaratado a oportunidade que a gerigonça lhes concedeu.

Não é loucura lutar por aquilo em que se acredita. Mas é loucura Catarina Martins sair a afirmar - com este cenário e com o líder do STOP, ligado ao rival Movimento Alternativa Socialista (MAS) a tomar conta do radicalismo – a sua “tranquilidade” na hora da despedida por achar que o BE tem agora um “amplo reconhecimento popular”.