Abandonar a mãe/mulher no hospital é caso de polícia

É um daqueles tabus que a sociedade insiste em não ver, apesar do imenso sofrimento que causa às pessoas em causa e a terceiros. É um tabu porque se vive no tempo dos afetos e do lifestyle que esmagam o dever para com os mais velhos e para a sociedade onde se vive. E percebemos que há um tabu quando a linguagem usada é eufemística: “internamento social”. Não, não são internamentos, são abandonos. Estas pessoas ficam no hospital porque foram/são abandonadas pela família. Esta não é uma questão técnica e médica, porque estas pessoas permanecem no hospital depois da alta. O hospital é forçado a ser um lar. E não é apenas uma questão social. Também é uma questão jurídica, também é um caso de polícia.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler