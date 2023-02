O comboio não apita e o povo entregue à desdita

A CP está em greve desde a semana passada e tenciona continuar nisso até dia 21. A adesão, dizem-nos orgulhosos os sindicatos, anda na casa dos 90%. No centro do conflito laboral estão os aumentos salariais. Há sempre outras reivindicações, mas isto é sempre como a velha metáfora da cereja em cima do bolo: os aumentos salariais são o bolo e, na verdade, ninguém liga à cereja. A empresa ofereceu qualquer coisa na casa dos 4%. Os sindicatos recusaram.

No pico da tensão, os sindicatos avançaram para a greve. Em circunstâncias normais, o empregador e os empregados encontrariam soluções razoáveis rapidamente. Em Portugal, com uma CP na órbita do Estado, estruturalmente deficitária, a receber permanentemente transferências de milhões de euros todos os anos, e sindicatos com mais poder que noção, não há soluções nem razoabilidade nem rapidez. Aliás, sobre a falta de rapidez, que o digam os lesados da greve. Mas já lá vamos. Neste caso, dizia, como nem a empresa declara insolvência nem os trabalhadores perdem o emprego, nenhuma das partes tem muito a perder. E assim, do alto da sua condição de privilégio, resolveram infernizar o país.

Não, sosseguem o facho, não estou a falar contra a greve, que é um direito, estou a falar da decisão do Tribunal Arbitral não decretar serviços mínimos. E isto leva-nos aos lesados da greve. Ora, se o conflito opõe trabalhadores a empregador, e se nenhum deles parece muito lesado com a greve, quem é que sai prejudicado? E quem é que os defende?

Gosto de viver à rico, como os suíços: vou sempre de comboio para o trabalho. Infelizmente, na semana passada, tive que viver à ricaço: ir de automóvel à velocidade de quem anda a passo. Eu saí prejudicado, porque comprei passe e não fui ressarcido dessa despesa e porque tive que ir trabalhar de automóvel, gastando em cada deslocação (faço duas: uma para ir e outra para voltar) uma hora e meia que em circunstâncias normais demoraria 3 vezes menos. Mas não se compadeçam de mim: eu tenho carro, dinheiro para gasolina, estacionamento no local de trabalho e ainda fui a ouvir podcasts, como os moderninhos. E posso sempre ficar em casa em teletrabalho.

Mas a Joaquina que faz limpezas num condomínio empresarial não. O Julião que é auxiliar num hospital central não. O Manuel que é segurança num escritório na Baixa não. A Vitória que trabalha num call center não. O Sérgio que trabalha numa loja de shopping não. A Joana que estuda na Universidade e que tem exames para fazer não. Como moram nos subúrbios da cidade, como não podem ficar "a trabalhar a partir de casa", ou não têm carro, ou não têm dinheiro para o combustível, ou não têm dinheiro para pagar estacionamento durante um dia inteiro, esses sim, são os verdadeiros lesados. Basicamente, os mesmos de sempre: os mais vulneráveis de todos. Quando os famélicos da terra sindicalizados se levantam contra amos e senhores, há uns que não têm sequer como se levantar.

Porque nesta luta laboral, os mais pobres faltaram às suas obrigações profissionais, perderam remuneração e rezaram para não perderem o emprego. Ou não chumbarem no exame por falta de comparência. E quem é que zelou por eles? Ninguém. Nem o Estado, que tinha essa obrigação. Nem a oposição, que tinha esse dever.

A mobilidade é um direito à cidade. Não vale a pena aqui explorar em demasia a hipocrisia em torno emergência climática, tão sentenciosa em tanta coisa e tão obliterada quando a guerra de classes - ou deverei dizer privilégio de classe? - se sobrepõe à defesa do transporte público. Mas há, para lá das Cidades e Comunidades Sustentáveis e da Acção Climática, outros objectivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas que vale a pena trazer para aqui, a propósito desta apatia: desde logo o que aponta para a necessidade de Erradicar a pobreza em todas as suas formas, e designadamente assegurar que até 2030, [se deve] garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os mais pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais no acesso aos recursos económicos, bem como no acesso aos serviços básicos, e o objectivo de Reduzir as Desigualdades.

Disse apatia? Deveria ter dito hipocripatia, que é um cocktail de fim de tarde que mistura hipocrisia com apatia. O PS, e o Governo à sua mão, sabe bem quem são os seus clientes, recebem uma renda do Estado e, mais coisa menos coisa, não sofrem muito com as agruras da precariedade. O PCP também sabe quem são os seus, estão nos sindicatos e no respaldo de uma lei laboral que protege os que estão dentro, sobretudo quando isso prejudica os que estão fora. Mas, e os milhares de trabalhadores que têm que se deslocar para o trabalho porque não estão na "nova" economia? Que não podem usar a "nova" mobilidade suave? Que ganham pouco, pagam muito e recebem quase nada?

Onde é que está a direita na defesa do valor do trabalho, na valorização do esforço? Querem pôr o elevador social a funcionar? Comecem por defender o comboio a andar. É que pelo que se viu,e pelo que não se viu, esta semana, o comboio não apita e o povo ficou entregue à desdita.

