O que me aproxima de Marcelo

Afastam-me de Marcelo os excessos lúdicos, que o fazem tropeçar nos seus próprios jogos e enganos. A tentação de querer tutelar o seu espaço político, apesar de seguir a tradição dos seus antecessores. O seu conservadorismo, que o faz esquecer a laicidade do Estado e ultrapassar os limites da seriedade política, como tem acontecido com o processo da eutanásia, que transformou numa gincana de má-fé institucional, ou com as suas tristes declarações sobre os abusos sexuais de menores na Igreja. A relação umbilical com a elite económica rentista que atrasa este país, muito evidente nos sectores da saúde, o mais poderoso lóbi em Portugal, que não exige do Estado liberdade económica, mas dinheiros públicos.

