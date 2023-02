O que está o PS disposto a fazer para afastar a direita radical do Governo?

Nas últimas eleições, Rui Rio declarou que, para manter os comunistas fora da esfera do poder, se comprometia a viabilizar um governo socialista minoritário. Em troca, pedia igual compromisso por parte do PS, caso houvesse uma maioria à direita, de forma a manter o Chega sem capacidade negocial. António Costa recusou tal compromisso. Muitos eleitores, com medo de um governo PSD coligado com o Chega, reforçado pelo facto de nos Açores o PSD se ter apoiado na direita radical, votaram nos socialistas, dando-lhes maioria absoluta.

