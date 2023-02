O futebol é o berlinde dos bilionários

Quando foi comprado pelo Abu Dhabi United Group (ADUG), detido por um membro da família real dos Emirados Árabes Unidos, o Manchester City era um clube histórico com um curto palmarés: dois Campeonatos (1937 e 1968), quatro Taças (1904, 1934, 1956 e 1969), duas Taças da Liga (1970 e 1976) e três Supertaças (1937, 1968 e 1972). A nível europeu contava com uma Taça UEFA (1970) e uma Supertaça Europeia. Pouco para aquele que é hoje um dos grandes emblemas mundiais. Em 2008 tudo mudou. A entrada do ADUG trouxe um carregamento de dinheiro fresco. Os dados da Deloitte publicados no final de janeiro colocam-no no topo do ranking de receitas: €731 milhões anuais, que batem Real Madrid (€713,8 milhões) e Liverpool (€701,7 milhões). Os títulos, claro, começaram a jorrar nesta década e meia: seis Campeonatos, duas Taças, seis Taças da Liga e três Supertaças. Só a nível europeu a colheita não foi tão generosa: o melhor que fez foi ser finalista derrotado na Liga dos Campeões em 2021.

