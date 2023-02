Nem castigo de Deus nem culpa nossa... É o quê?

O grande Voltaire foi o primeiro filósofo a reagir à violência e mortandade do terramoto de Lisboa. Pretendia combater a tese, em voga na época, segundo a qual vivíamos no melhor dos mundos possíveis. A tese, que era de Leibniz, fora popularizada pelo poeta Alexander Pope com a frase “seja o que for, está certo”, e pretendia a existência de uma harmonia universal que conjugava o maior número de possibilidades. Este otimismo (palavra cunhada por Leibniz na “Teodiceia”), sustenta a existência de Deus, partindo da inexistência do mal; ou seja, um mal particular é visto como necessário, na visão geral e eterna do bom Deus, pelo que, em vez de maldizer a desdita, deveríamos conformar-nos. Assim, pretendia Leibniz, que foi igualmente um grande matemático, responder a quem responsabilizava Deus pelos males da natureza.

