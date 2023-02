Não é um fim, é um princípio

“No serviço público, os lugares dirigentes, a começar pelos do Governo, são provisórios, e o pior que pode suceder é pensarmos que somos insubstituíveis. Não somos. [...] Temos de salvaguardar sempre as instituições e dar-lhes condições para funcionarem cada vez melhor.”

A frase é de António Costa Silva, retirada de uma recente entrevista ao “Público” e proferida no contexto da demissão da presidente da Agência Nacional de Inovação (ANI). O ‘casinho’, a decisão da líder daquela instituição de bater com a porta, alegadamente por não ter tido da tutela o apoio necessário, esconde uma triste realidade que ajuda a explicar porque, no fim do dia, ficamos sempre aquém do que poderíamos alcançar. Uma sina que não conseguimos lavar do nosso destino.