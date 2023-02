Mães tóxicas e outras parvoíces

Quando se conversa com pessoas, num registo psicoterapêutico, passamos grande parte do tempo a falar das suas relações significativas. Pais, filhos, maridos, mulheres, mais raramente de amigos e conhecidos. Como as psicoterapias são para aliviar o sofrimento, ou interno, ou relacional, e só temos acesso a quem está à nossa frente, temos um problema... Não é suposto duvidarmos do que nos estão a dizer, ainda que, por vezes, tenhamos muitas dúvidas. Mas não podemos esquecer que quando alguém nos fala de outrem, está a falar-nos da sua relação com essa pessoa.

