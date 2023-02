Israel: Chora, terra amada

Israel, como muitas outras democracias hoje, é uma sociedade profundamente polarizada. O princípio operacional do discurso público nessas sociedades é, tipicamente: “És tu dos nossos ou dos nossos inimigos?” (Josué 5:13). Seja o interminável conflito israelo-árabe e a ocupação dos territórios há 55 anos (até a forma de os designar é assunto que divide) ou questões de igreja e Estado resultantes das tensões inerentes à autodefinição de Israel como judaico e democrático, é possível prever com certeza infalível quem encontraríamos de um lado e de outro das barricadas verbais, políticas e, por vezes físicas. Em tempos recentes, a figura do Sr. Netanyahu e as agruras jurídicas que enfrenta aprofundaram a polarização.

É revelador, pois, que na recente erupção em reação ao novo plano do Governo de Netanyahu para reformar o sistema judicial, o número dos que protestam atinja uma escala sem precedentes, e que encontremos em comunidades judaicas em todo o mundo figuras proeminentes e muitos indivíduos — sionistas encartados de inclinação para o centro-direita — que nunca esperaríamos ver do lado antigovernamental da atual barricada.

Até o antigo Presidente e militante do Likud de toda a vida, com muitos outros da velha guarda de Menachem Begin, expressou em público graves preocupações. Também na arena internacional, Estados desde sempre amigos e apoiantes começam a mudar de lado.

Não deve constituir surpresa. Há uma perceção disseminada e não inteiramente infundada de que o plano do Executivo, desenhado pelo recém-empossado ministro da Justiça, é o 6 de janeiro israelita. A repulsa alargada nos Estados Unidos e noutras paragens face aos acontecimentos de 6 de janeiro [de 2021] não foi alimentada pelo desregramento, nem sequer pela violência do ocorrido, antes pelo que foi visto como ataque aos valores e instituições basilares da democracia americana. Ora, esse mesmo sentimento, partilhado até pelos irredentos defensores do Estado de Israel “para o bem e para o mal”, está presente nas objeções à reforma proposta: um ataque aos valores e instituições basilares da democracia israelita.

Boa medida do alarme gerado é o gesto do atual presidente do Supremo Tribunal, invulgar num ocupante do cargo, num discurso recente proferido no âmbito profissional, mas transmitido ao vivo na comunicação social israelita. Expressou o ponto de vista de muitos, incluindo alguns dos mais duros e lúcidos críticos do Tribunal: o que se disfarça de plano de “reforma” é, na intenção e nos efeitos, um plano para destruir alguns dos alicerces mais básicos da separação de poderes e do Estado de Direito, sem os quais nenhum país pode legitimamente afirmar-se democrático.

Para leigos, as quatro alterações principais sugeridas (e foi anunciado que vêm aí mais) podem parecer bastante inocentes: tornar todas as nomeações judiciais privilégio do Governo em funções (bom, não é isso que sucede nos Estados Unidos e noutras partes?); exigir uma supermaioria de juízes para travar legislação parlamentar (não é irrazoável, à primeira vista), mas também permitir que o Parlamento contorne — nem que seja por maioria de um voto — decisões constitucionais do Tribunaç (não existem disposições semelhantes, vejamos, no Canadá ou na Finlândia?); e, por fim, proibir a justiça de aplicar, no escrutínio de ações de ministros e funcionários públicos, o critério da “irrazoabilidade” ou mesmo irrazoabilidade extrema (não será mero assunto técnico, para ocupar professores de Direito?).

Que dizer deste argumento do “E então? Estas medidas encontram paralelo em democracias respeitadas”? Kim Scheppele, académica da Universidade de Princeton, chamou-lhe a síndrome de Frankenstein, durante uma discussão sobre a Hungria. Pega-se numa perna deste país, numa mão daquele, no nariz daqueloutro, e obtém-se uma criatura que não existe em mais lado nenhum e que não seria aceitável em país nenhum que arvorasse credenciais democráticas.

O efeito cumulativo da reforma planeada é o desmantelamento de aspetos cruciais da separação de poderes e dos travões e contrapesos, ao eliminar vários travões judiciais e legais concebidos para evitar que o poder legislativo, ainda que democraticamente eleito, estabeleça uma “ditadura da maioria” e permita que o ramo executivo desse regime tome medidas — através da polícia, do fisco e dos demais agentes da adminstracao — sujeitas a escrutínio judicial fatalmente debilitado. Correm particular risco as proteções dos direitos individuais e das minorias.

Nem só as regras definem a democracia: a cultura política e os hábitos normativos democráticos também desempenham um papel importante. A proposta de politização profunda de todas as nomeações judiciais, pondo em causa a independência da justiça, direta ou indiretamente, é tanto mais alarmante quanto, na perspetiva dos críticos, o atual Governo depende de sócios que ocupam ministérios sensíveis e cuja agenda e políticas declaradas (abertamente racistas e supremacistas) fogem ao consenso político e eram, na verdade, anátema a todos os Executivos israelitas de esquerda ou de direita, até há dois ou três anos.

Passarão a ter mão livre, ou mais livre, para aplicar essa agenda, talvez de forma irreversível nalguns casos. Os ataques diretos das mais altas esferas do Governo contra titulares de cargos civis como o procurador-geral já são mostra dessa liberdade.

Na raiz profunda desta reforma está a ideia de que o centro-esquerda, que perdeu o poder na arena democrática, está a impor os seus valores através do sistema jurídico, com magistrados aculturados nessa mundivisão liberal e dominados pelas elites não-sefarditas.

Não façam confusões: o sistema jurídico e judicial israelita, como tantos outros, está longe de ser perfeito. Os seus críticos, à esquerda e à direita, não são poucos, quer na academia quer no próprio campo da lei. Apenas a título de exemplo, a própria base da revisão judicial da legislação é problemática num Estado sem Constituição formal. E o leque de assuntos que o Supremo Tribunal israelita considera admissíveis para apreciação é mais vasto do que em qualquer outro local, envolvendo decisões sobre temas que era melhor deixar à política. A composição do Tribunal, em termos identitários e ideológicos, não reflete a sociedade multicultural de Israel. E a lista não se fica por aqui.

Todas estas críticas e outras têm os seus méritos. Logo, há muito que consertar numa reforma judiciosa e equilibrada do sistema judicial, que teria apoio alargado. Mas a abordagem de terra queimada espelhada nas propostas atuais não é menos perigosa, talvez mais, do que uma multidão que invade um Parlamento. O facto de os inimigos de Israel (e há muitos) alinharem nisto não deve impedir quem ama e apoia o Estado israelita de fazer ouvir a sua voz.