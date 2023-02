Dos vencidos

Das revistas que mais me entusiasmaram (uma em directo, duas em diferido), a desenvolta “Almanaque” (1959-61), a inquieta “O Tempo e o Modo” (1963-1977) e a boémia “Kapa” (1990-93), a segunda foi aquela que teve mais impacto na sociedade portuguesa, ou antes, na sociedade portuguesa que lia revistas de nicho. Há diversos motivos para isso, nenhum dos quais tem muito a ver com o seu traço distintivo, que consistia em ser a revista dos “católicos progressistas”. Enquadrando e relativizando a questão, João Bénard da Costa comentou que esses “progressistas” não eram mais do que “cinco ou seis”, e que aliás preferiam a designação menos pomposa de “católicos de esquerda”.

