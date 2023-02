Cancelar o livre-arbítrio

Os livros de Naipaul estão cheios de personagens que não sabem ou não conseguem ser livres. Estão tão habituados à vida de escravo que se sentem perdidos e infelizes quando se libertam. Dão razão ao Banqueiro Anarquista: preferem não ter liberdade, porque encontram paz na condição de servo. A liberdade dá medo, escolher é difícil. Não é por acaso que muitos presidiários preferem voltar à prisão. Não é por acaso que muitos desertores de regimes ditatoriais querem voltar à ditadura. Ainda há dias, na Revista do Expresso, Luís Pedro Nunes mencionava que 20% dos desertores da Coreia do Norte a viver na Coreia do Sul sonham em regressar, porque a liberdade não é a sua linguagem.

