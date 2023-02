As crianças continuam a ficar para trás

A Lei 1/2022, que consagra a gratuitidade das creches, já festejou o seu primeiro aniversário. Com entrada em vigor em setembro, estipulava, com ambição, que todas as crianças nascidas em Portugal depois de agosto de 2021 teriam acesso pleno e gratuito a uma das vagas disponíveis em creches a operar em Portugal no setor social ou cooperativo.

Mas legislar de forma sectarista tem os seus inconvenientes e os números não mentem. Apesar da generosa vacatio legis do diploma — que só entrava em vigor quase nove meses depois — o Governo não fez bem as contas e apercebeu-se, já em agosto, que o setor não lucrativo não tinha vagas bastantes para concretizar a promessa legislativa. Anualmente nascem cerca de 80 mil bebés em Portugal (e cerca de 250 mil por triénio) e a Carta Social de 2020 só referia 118 mil vagas para todas as crianças até aos três anos.