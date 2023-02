Virá porventura um dia em que se psicanalise o orgulho institucional em apresentar “contas certas”. É um poço de sabedoria: anuncia-se à vez que as contas (do passado?) seriam suspeitas e que agora a virtude impera, fazendo-se disso a profissão de fé ideológica que evacua o irritante de saber como as usar, até sugerindo a noção totalitária de que só há um modo legítimo de o fazer. Os governantes que se endeusam com este truque resplandecem com um gosto narcísico que nem disfarçam. Assim, os ministros das contas certas apresentam-se como predestinados a governar esta súcia dos diminuídos, quem anda a contar os tostões e até a reclamar das contas que lhe atrapalham a vida.

O problema é que as contas certas estão erradas e três exemplos não lhe deixarão dúvida de que estamos a ser levados pelos flautistas de Hamelin.