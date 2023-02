A próxima vítima da TAP

A TAP é um velho cemitério onde jazem promissoras carreiras políticas, a reputação de gestores nem sempre recomendáveis, os sonhos de grandeza de uns quantos saudosos do império e as ilusões dos que veem nos aviões com a bandeira portuguesa o que resta da afirmação de Portugal no mundo. Os armários da TAP estão repletos de esqueletos. Cada avião comprado tem uma história para contar. Cada negócio feito tem um mistério para desvendar. Muitos segredos ficarão soterrados para sempre, agora que a privatização vai avançar com a chancela de António Costa e de Fernando Medina.

