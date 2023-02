A “pichula” de Vargas Llosa

O homem erudito que escreveu “A Civilização do Espetáculo”, nos idos de 2015, é o mesmo homem que aparece sentado num sofá de um hotel de luxo de Nova Iorque, ao lado de Isabel Preysler, num reality show agora estreado sobre a vida da filha da dita Preysler, com o título “Lady Tamara”. Tamara Falcó, filha de um marquês e de Preysler, não sabendo fazer mais nada e sendo uma aristocrata desempregada, seguiu a carreira do momento. A da celebridade que fica célebre por vender-se como tal. A fórmula, aperfeiçoada com esmero e vários milhares de milhões por Kim Kardashian e clã, tem viajado. Até Michelle Obama descobriu a mina de ouro, sempre com a ajuda da Netflix, onde também prosperam Harry e Meghan.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.