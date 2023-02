A beleza da liberdade

Criticam-se os bancos sobre as baixas taxas de remuneração dos depósitos e os seus elevados lucros.

Os bancos devem ser lucrativos. Se o não forem põem em causa a sua sustentabilidade de longo prazo exigindo que alguém os capitalize. Como nos últimos anos quando se investia €1 no capital de um banco pelo mercado primário, no dia seguinte já só valia €0,75 ou menos no mercado secundário, a única forma de fazer crescer os bancos em fontes de financiamento era e ainda é através de crescimento orgânico. Retendo resultados (positivos) consegue-se fazer crescer o seu capital sem recurso explícito aos seus acionistas, o que permite o aumento do endividamento e por essa via o apoio ao crédito a conceder. Como pode uma economia crescer sem um mercado de capitais forte se os seus bancos não crescerem?