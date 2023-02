A Turquia no centro do mundo

À hora a que escrevo, o terrível terramoto no sul da Turquia e no norte da Síria já matou mais de 11 mil pessoas. É um número devastador, que durante uns dias vai pôr a Turquia na abertura das notícias e na capa dos jornais. Enquanto que os holofotes estão virados para este país que é 8,5 vezes maior do que Portugal, quer em área quer em população, é uma boa altura para refletir sobre o seu papel central nos principais desafios mundiais. É impossível prever quais serão os grandes choques que vão mudar o mundo nos próximos 24 meses, mas, se a maioria dos comentadores aponta para o estreito de Taiwan ou para as planícies da Ucrânia como as prováveis fontes geográficas desses choques, para mim é na Turquia que estão as principais incógnitas que farão a diferença.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.