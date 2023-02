20 anos para trás

A memória de alguns é curta. Tão curta que recentemente o executivo de Rui Moreira fez aprovar uma deliberação que apela ao Governo que tome, com carácter de urgência, as medidas necessárias ao agravamento da criminalização do tráfico de estupefacientes e a criminalização do seu consumo na via pública. Pede ainda que o uso destas substâncias seja agravado quando ocorra na proximidade de escolas, hospitais, parques infantis, espaços de lazer, edificações devolutas ou espaços privados abertos ao público.

