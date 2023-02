Sismos na Turquia e Síria: a natureza lembrou-nos que somos apenas humanos

Na semana passada, e a propósito de outro tema, notei que parte da nossa civilização caminha para a idealização do humano como ser unicamente concetual, despido da sua essência biológica. Ao contrário do tempo medieval, onde todos os sucessos e insucessos terrenos tinham Deus por causa; do Renascimento, que integrou o Homem na natureza, desejavelmente em harmonia; ou do iluminismo, que usou a razão para justificar os fenómenos naturais; o nosso século trouxe o Homem fluido e imaterial, contestatário de realidades físicas e biológicas. Este pode ser o que lhe apetecer e, com o seu avatar, ambicionar deslocar-se em segundos para qualquer parte do mundo.

