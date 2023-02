A imunidade protege o nosso voto

Há uns dias, os 12 deputados do Chega brindaram o país com mais um momento de selvajaria parlamentar, exibindo cartazes com a cara de Catarina Martins, a palavra “impunidade” e batendo ruidosamente na bancada, protestando contra o resultado democrático de uma votação. Não vou perder mais tempo do que isto com o momento circense, porque ele foi encenado para perdermos tempo com ele. Mas não é mau esclarecermos algumas coisas sobre a imunidade parlamentar quando a demagogia se espalha mais depressa do que incendio num pinhal.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler