Que encanto tem Madrid para se falar da privatização da TAP?

Se não fosse caso sério, era de assinalar esta vontade de quebrar a malapata dos não tão bons ventos e casamentos, não é todos os dias que vemos uma campanha tão orquestrada para derrubar um velho ditado que alguma sensatez recomendou pelos séculos fora. O facto é que já vai no segundo ministro que viaja a Madrid e lá anuncia solenemente novas sobre a privatização da TAP. A cidade, ou os seus anfitriões, terão algum encanto especial que entusiasma as suas veias privatísticas e desata as suas declarações, todas espantosas, sobre o futuro da companhia, que não há muito tempo o nosso primeiro-ministro garantia que a TAP era como as caravelas de outrora, descritas como o bem nacional mais prometedor para nos impor no mundo, o tesouro dos tesouros.

