Os ciclos noticiosos: tanto é nada

Falei sobre o caso do palco das Jornadas Mundiais da Juventude. Porque aquele exibicionismo parolo ofende tudo o que este Papa representa. Porque a obsessão em termos todos os olhos do mundo em Portugal diz muito do eterno pânico da invisibilidade de quem julga ter perdido a sua grandeza. Porque Carlos Moedas tenta sempre passar ideia de que os seus erros foram de outros ao mesmo tempo que sublinha a sua coragem por dar a cara por eles – e na semana passada, com ajuda de alguns órgãos de comunicação social ativistas, isto atingiu níveis ofensivos da inteligência. Porque este caso, em que Moedas e só Moedas decidiu acrescentar uma pala megalomania que obriga a fazer fundações num palco que já era caro, fazendo disparar a despesa em dois milhões, contrasta com a demagogia de uma oposição baseada em casos e na acusação do despedimo socialista. Porque ainda há umas semanas o PSD pediu a demissão de um ministro por causa da expansão de um hospital que dava para pagar pouco mais de metade deste palco.

