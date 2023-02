Uma penada que destrói qualquer política de habitação

Arregaçar as mangas, uma atitude firme, o prazo é uma linha vermelha, vai por aí uma valentia nunca vista na política de habitação, a tal ponto que o primeiro-ministro anunciou um ultimato à ministra da Habitação: tem três meses para apresentar “novos instrumentos”, mesmo que “provisórios”. Vai ser no glorioso dia 16 que conheceremos os detalhes dos tais “instrumentos”, que entretanto o primeiro-ministro elencou na entrevista da semana, tal vai a pressa. Não é para menos. A habitação tem sido tratada pelo Governo com a mesma displicência com que tratou qualquer problema estrutural e a promessa de resolver as carências urgentes teve a mesma sorte que a de garantir a cada pessoa um médico de família, só que o apodrecimento da questão fez disparar os alarmes. Na sondagem do Expresso, 89% dos inquiridos apontavam a falha de investimento na habitação. Como isto de sondagens está mal, o governo decidiu criar “instrumentos”. Não serve de nada.

