Somos todos transfakes

Diz-se que Hollywood só descobriu as pessoas transgénero no fim do século XX, quando deu um Óscar a Hillary Swank pelo papel de Brandon Teena no filme “Boys Don’t Cry”, a história real de um rapaz nascido mulher que acabou assassinado no meio do Nebraska. No mesmo ano 2000, “Tudo Sobre a Minha Mãe”, realizado por Pedro Almodóvar, ganhou o Óscar de melhor filme estrangeiro. Como costuma ser um prémio para coisas exóticas, ninguém deu muita atenção às duas mulheres trans que se passeiam no filme, Agrado e Lola. Hoje, Portugal inteiro sabe que existem, depois de Keyla Brasil, uma artista trans, ter invadido o Teatro São Luiz seminua, interrompendo uma peça baseada no filme para denunciar um caso de casting transfake e transfóbico por Lola ser interpretada por um homem.

