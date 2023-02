Reino Unido como referência mundial em educação

O Reino Unido tem um sistema de educação inigualável onde alunos de todas as idades e contextos podem estudar em todos os níveis, desde a aprendizagem do inglês até ao doutoramento. Sempre que converso com figuras notáveis do ensino superior em Portugal, fico constantemente impressionado com o interesse e a apreciação que existe pelo ensino superior britânico, apesar das recentes incertezas trazidas pela saída do Reino Unido da União Europeia.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.