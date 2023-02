Quando o custo da ideologia se conta em vidas

Há um ano, o Hospital Beatriz Ângelo passou para a esfera do SNS, deixando de ser uma PPP. Foi construído e gerido por privados e serviu cerca de 280 mil pessoas. E, apesar das excelentes relações entre o poder local comunista, nomeadamente a Câmara de Loures, e os privados, foi sistematicamente alvo de uma campanha de descredibilização liderada pela nova esquerda burguesa. A cruzada movida pelo Bloco e os seus indefetíveis correligionários (e assimilada pela ala mais radical do Partido Socialista) acabou por ditar o fim de uma parceria que permitiu ao Estado poupar durante seis anos 167 milhões de euros, segundo os dados públicos da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP). Este órgão recomendou que, apesar do êxito, não fosse renovado este acordo, mas sim lançado novo concurso público.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.