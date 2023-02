Os ricos são mesmo mais magros?

Há décadas que acompanho as questões relacionadas com dietas, cultos nutricionais e novos medicamentos miraculosos para perder peso, porque sou daqueles que se não segue um rigoroso controlo alimentar e de ginásio fica num piscar de olho com mais quatro quilos acima do “peso ideal”. Um amigo já me alertou para que talvez o meu “peso ideal” seja o que contempla esses quatro quilos e que estou a lutar contra o molde que Deus me destinou, mas o gajo é magro, sabe lá ele. Isto para dizer que vou estando a par das novidades de dietas, revoluções nutricionais, medicamentos miraculosos que vão dando à costa nas últimas três décadas. Escrevi aqui acerca de “jejum intermitente” e outros modismos purificadores anos antes de serem mainstream. E pensei dissertar acerca das “canetas dos diabéticos” meses antes da bronca, mas achei melhor nem me meter no assunto. É uma informação que me chega naturalmente. Ora, nesta época de abundância calórica, duas verdades parecem aceites: “somos o que comemos” e “os pobres tendem a ser gordos e só os ricos têm tempo e dinheiro para ser magros”. Talvez sim. Talvez não.

